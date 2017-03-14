Москва, 14 марта, 2017, 08:34 — ИА Регнум. Цена на нефть Brent 13 марта падала до ноябрьских уровней. Но район 50,90—51,00 смог остановить дальнейший обвал. И, вероятно, пришло время для коррекции, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

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«За падением нефти стояло три фактора. Во-первых, Азия просто подхватила эстафету после пятничного американского обвала. Во-вторых, отчет JPM по поводу рекордного числа позиций на покупку тоже подлил масло в огонь. В-третьих, бывший топ-менеджер Eni Леонардо Мауджери привлек внимание рынка к тому, что действия ОПЕК носят скорее психологический характер, а предложение на рынке все так же велико», — пояснила Афанасьева.

«Практически все три фактора рынок уже отработал. Кроме того, нефть подошла к сильному техническому барьеру. Не исключено, что Brent попытается вернуться в район 52,40 долл./баррель в течение ближайших дней», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, торги по нефти 13 марта завершились в плюсе. По итогам дня цена на нефть сорта Brent выросла на 0,3%, до 51,39 руб. Падение котировок замедлилось, продавцы нацелены достичь психологического уровня $50 за баррель.