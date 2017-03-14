Мехико, 14 марта, 2017, 08:27 — ИА Регнум. Новые рынки сбыта для сельскохозяйственного сектора экономики необходимо искать властям Мексики, заявил накануне, 13 марта, глава мексиканского министерства сельского хозяйства Хосе Кальсада Ровироса во время рабочего визита в штат Коауила.

Евгений Лансаре. Заморская торговля. Панно для столовой дома Рославлевых в имении Усть-Крестище. 1917

Как отметил Ровироса, пока страна экспортирует свою сельхозпродукцию в основном в США: объём экспорта в эту страну составляет 78%. Так, в 2016 году на американской рынок из Мексики было поставлено сельхозтоваров на $25 млрд.

Кроме того, в течение 2016 года Мексика импортировала из Соединённых Штатов сельскохозяйственную продукцию на сумму $20 млрд. Но, как отмечает министр, помимо американского рынка есть и другие.

«Мы должны найти новые рынки, мы пойдем в Россию, они хотят покупать мексиканскую свинину и говядину, и мы будем активнее развивать отношения с Европейским союзом, они проявляют интерес к мёду, гороху, мясу и тропическим фруктам», — пояснил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения США и Мексики значительно осложнились после инаугурации президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома озвучивал планы по увеличению таможенных пошлин на товары из Мексики и о переносе основной части производств компаний США из Мексики.

Кроме того, США намерены стеной отделиться от Мексики. В Мехико такое отношение со стороны Вашингтона считают неприемлемым.

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