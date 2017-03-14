Москва, 14 марта, 2017, 08:28 — ИА Регнум. Несмотря на падение нефти, рубль чувствует себя относительно уверенно. Котировки пары USD/RUB закрепились в районе уровня 58,90. Но в целом поводов для особого рублевого оптимизма немного, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Скорее всего, пара USD/RUB все же начнет рост в район уровня 59,60. Нефть в краткосрочной перспективе может возобновить снижение. Кроме того, давление будет оказывать укрепление доллара на фоне ожиданий повышения ставки ФРС США 15 марта»., — пояснила Рогова

«Кроме того, на рынке все чаще появляются слухи о том, что Банк России будет демонстрировать более мягкий настрой и раньше пойдет на смягчение монетарной политики», — отметила эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта за доллар США давали 59,06 рубля (+0,1%). Евро оценивался в 63,01 рубля (-0,1%). Официальные курсы ЦБ РФ на 14 марта составляют 59,13 руб. за американскую валюту (понижена на 8 копеек) и 63,26 рубля за европейскую (повышена на 52 копейки).