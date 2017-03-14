Москва, 14 марта, 2017, 08:15 — ИА Регнум. Торги по нефти 13 марта завершились в плюсе. По итогам дня цена на нефть сорта Brent выросла на 0,3%, до 51,39 руб. Падение котировок замедлилось, продавцы нацелены достичь психологического уровня $50 за баррель, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Asrenaft.com Нефть

Цена нащупала временную поддержку на уровне $51, но техническая картина на четырехчасовом периоде не внушает оптимизма. В преддверии заседания FOMC нефтяные котировки могут вернуться к уровню $52,30 или закрепиться под $51,00.

Поскольку рынок заложил в цены повышение ставок ФРС США на 0,25%, то вполне вероятно увидеть во вторник восстановление цен на черное золото.

Для уверенного роста покупателям нужно закрепиться выше 51,66 (максимум за 13.03.17). Если на торгах в Европе им не удастся повысить курс до 51,85, то падение котировок возобновится с новой силой.