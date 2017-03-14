Токио, 14 марта, 2017, 08:14 — ИА Регнум. В 2020 году японские специалисты отправят к Марсу сверхмалый спутник, который займется исследованием планеты. Такое решение приняли власти Японии, сообщает 14 марта газета «Асахи».

GooKingSword Марс

Над созданием аппарата работают сотрудники государственного Института информационных и коммуникационных технологий и Токийского университета. Вес спутника составит менее 100 кг, аппарат оснастят сенсорами, которые смогут, в том числе, искать воду и кислород в атмосфере планеты.

В 1998 году японские ученые уже отправляли к Красной планете автоматическую межпланетную станцию «Нодзоми» («Надежда»). Тогда, 20 лет назад, Япония стала третьей страной после Советского Союза и США, которая отправила к Марсу космический аппарат.

Однако полет «Нодзоми» прошел нештатно — аппарат несколько лет блуждал по Солнечной системе и в 2003 году прошел в 1000 км над поверхностью Марса, не сумев выйти на его орбиту. Цель полета — исследование верхней атмосферы и ионосферы Марса — не была достигнута, станция лишь смогла передать на Землю данные наблюдений о межпланетной среде.

В 2015 году в японской Сагамихаре (префектура Канагава) был открыт центр по изучению внеземных материй при Институте космических исследований и аэронавтики. В 20-х годах в центр будут доставлены образцы льда и песка с Марса, которые предстоит исследовать японским ученым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Китай намерен отправить два аппарата к Марсу для изучения планеты, запуск первого из них состоится в 2020 году. Предполагается, что аппарат выведет в космос ракета-носитель Long March-5, затем как минимум семь месяцев аппарат будет лететь до Марса. Второму зонду предстоит опуститься на планету, взять образцы грунта и доставить их на Землю. Детали и сроки этой программы пока не названы.

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