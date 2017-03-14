Челябинск, 14 марта, 2017, 08:08 — ИА Регнум. Перинатальный центр в Челябинске будет достраиваться по цене ранее заключенного контракта. Повышение стоимости строительства признано не соответствующим нормам действующего законодательства России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления Федеральной антимонопольной службы в Челябинской области.

Александр Дейнека. На просторах строек. 1949

В Челябинске с 2014 года строится перинатальный центр. Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области заключило с ООО «Альфа-Строй» контракт на сумму 2,3 млрд рублей.

В 2016 году было подписано дополнительное соглашение, согласно которому цена контракта увеличилась на 500 млн рублей. Антимонопольное ведомство признало изменение суммы контракта незаконным.

Мотив действия ФАС основан на том, что изменение стоимости строительства является существенным условием изменения госконтракта. Подобные действия регламентируются частью 1 статьи 95 Закона о контрактной системе. Повышение цены возможно при соблюдении трех условий, одним из них является то, что срок подписанного сторонами контракта должен составлять более трех лет. Согласно договору, заключенному между министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области и ООО «Альфа-Строй», возведение перинатального центра «под ключ» должно было выполнено за два года. Соответственно, согласно подписанным условиям, повышение цены контракта невозможно.

Челябинский Минстрой не согласился с доводами антимонопольщиков и подал иск в судебную инстанцию. Суд первой инстанции встал на сторону заказчика строительства перинатального центра, то есть челябинского Минстроя. Однако апелляционные и кассационные суды поддержали позицию ФАС о незаконности повышения цены строительства объекта.

Напомним, исполняя поручение (№ Пр-539) президента РФ Владимира Путина от 26 февраля 2013 года, 9 декабря 2013 года правительство РФ утвердило программу (№ 2302-р) развития перинатальных центров в России. Программа призвана обеспечить доступность и качество медицинской помощи матерям и детям и направлена на снижение материнской и младенческой смертности в России. Всего по программе должны быть построены 32 перинатальных центра. В некоторых субъектах Российской Федерации такие центры уже построены, в некоторых идут разбирательства, связанные с претензиями к застройщику по поводу качества строительных работ.

Одним из построенных за последнее время объектов стал перинатальный центр в Брянске. Строительство объекта обошлось в 2,2 млрд рублей. 8 марта 2017 года президент РФ Владимир Путин побывал на его открытии.