Вашингтон, 14 марта, 2017, 08:06 — ИА Регнум. Новый законопроект о здравоохранении позволит сэкономить бюджету США $337 млрд в течение 10 лет, сообщает Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Однако новый закон сократит количество получателей страховки на 14 млн граждан в 2018 году, при этом к 2026 году это цифра достигнет 24 млн, заявили в Управлении Конгресса США по бюджету.

По мнению демократов, замена Obamacare нанесет удар по системе здравоохранения США.

«Trumpcare» будет ночным кошмаром для американского народа», — подчеркнул сенатор-демократ Чак Шумер.

Лидер меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси призвала спикера Пола Райана отказаться от законопроекта.

Напомним, реформа здравоохранения Obamacare, считающаяся главным достижением бывшего президента США Барака Обамы, была принята в 2010 году. С самого начала ее осуществления Республиканская партия выступала против данного законопроекта.

Как только президентское кресло занял республиканец Трамп, партия инициировала отмену Obamacare. В настоящий момент обсуждается план замены реформы новым законом, уже получившим наименование «Trumpcare».