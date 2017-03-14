Пекин, 14 марта, 2017, 08:04 — ИА Регнум. Показатель добавленной стоимости производства КНР вырос до 6,3% за первые два месяца текущего года по сравнению прошлогодним декабрьским ростом в 6%, сообщает 14 марта агентство «Синьхуа» со ссылкой на официальные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Если сравнивать этот показатель с январем-февралем 2016 года, то он вырос с 5,4%. Это также выше среднегодового роста в 6% за 2016 год, сообщает издание со ссылкой на Национальную службу статистики КНР.

Промышленное производство, официально называемое промышленной добавленной стоимостью, является важным экономическим показателем. Он используется для измерения активности в крупных предприятиях с годовым оборотом минимум в 20 млн. юаней.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что индекс LPI в логистике КНР снизился до 52,5 пунктов