Вашингтон, 14 марта, 2017, 07:47 — ИА Регнум. Миллионы жителей США останутся без медицинской страховки к 2026 году в случае отмены Obamacare и принятия законопроекта Республиканской партией, который поддерживает глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом, как передает The Hill, говорится в отчёте Управления Конгресса по бюджету.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Ожидаемое число граждан США, не имеющих медицинского страхования, вырастет на 14 миллионов человек в 2018 году после принятия Республиканской партией законопроекта на замену медицинского страхования Obamacare, — говорится в сообщении. — При этом в течение 10 лет это число вырастет до 24 миллионов».

В докладе также сказано, что медицинская реформа приведет к сокращению дефицита федерального бюджета США на 337 млрд долларов в течение ближайших 10 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реформа здравоохранения (Obamacare) бывшего президента США Барака Обамы считается главным его достижением на посту главы Белого дома. Данный закон был первой попыткой реформирования медсистемы страны с 1960-х годов.

Реформа предполагает медицинское страхование жителей США, а также выделение финансовых средств для малоимущих.

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