Вашингтон, 14 марта, 2017, 07:40 — ИА Регнум. В США вечером 13 марта в эфир телеканала CNN вышел документальный фильм Фарида Закарии «Самый могущественный человек в мире», в котором авторы вновь голословно обвинили власти России в попытке вмешательства в президентские выборы в Соединенных Штатах.

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При этом Закария ссылается на мнение американских спецслужб. Его фильм длится один час, в нем речь идет о различных этапах жизни и работы президента РФ Владимира Путина.

Повторил автор фильма и другое бездоказательное утверждение спецслужб — что у Москвы есть компромат на президента США Дональда Трампа. В фильме это озвучили экс-министр обороны и директор ЦРУ Роберт Гейтс и ряд журналистов — Юлия Йоффе из журнала Atlantic, Дэвид Рэмник из New Yorker и Эдвард Лукас из журнала Economist.

Представлены и выдержки из интервью, которое пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал авторам фильма, правда, в обрезанном виде.

Накануне пресс-секретарь президента РФ заявил журналистам, что фильм телеканала CNN «Самый могущественный человек в мире» про Владимира Путина явно будет сделан в русле «демонизации нашей страны».

По его словам, считать, что американские СМИ выйдут за рамки «истерического эмоционального фона», который превалирует по отношению к России, было излишним оптимизмом.

При этом Песков положительно оценил предложение автора фильма Фарида Закарии поучаствовать в этом фильме и изложить там позицию России по тем темам, которые затрагиваются. «Что мы и сделали», — заключил Песков.