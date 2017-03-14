Радио REGNUM: первый выпуск за 14 марта
Москва, 14 марта, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Совет Евросоюза продлил антироссийские санкции на полгода;
- Песков предположил, что фильм CNN про Путина явно будет в русле «демонизации» России;
- Власти Афганистана просят Россию помочь с восстановлением экономики;
- Россия может досрочно выполнить обязательства по уничтожению химоружия;
- В Росгвардии началась первая внезапная проверка боеготовности;
- Минфин РФ предлагает увеличить НДС до 22%;
- Фигурант допинг-скандала Сергей Португалов дисквалифицирован навсегда.
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