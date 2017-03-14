Анкара, 14 марта, 2017, 07:25 — ИА Регнум. Послу Нидерландов в Анкаре официально запретили въезд на территорию Турции. Об этом, как передают Вести.Ru, сообщил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш по итогам заседания правительства.

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По его словам, Анкара обязана реагировать на действия Нидерландов, власти которых запретили турецким политикам выступать на мероприятиях в преддверии референдума по конституции.

«Во-первых, решено, что голландскому послу в Турции, который сейчас находится за пределами страны, в Турцию въезд запрещен до тех пор, пока все острые вопросы не будут улажены, — говорит Куртулмуш. — Во-вторых, с настоящего момента все переговоры на высоком уровне и встречи между министрами и официальными лицами стран приостанавливаются».

Вице-премьер Турции также считает, что Анкаре необходимо «пересмотреть» соглашения, которые были достигнуты с Евросоюзом по миграции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 марта 2017 г. власти Нидерландов запретили самолету главы МИД Турции Мевлюту Чавушоглу посадку в аэропорту Роттердама, а позже на границе был остановлен автомобиль министра по делам семьи и социальной политики Турции Фатмы Бетюль Сайян Кайи, пытавшейся попасть в страну наземным путем.

Началось все с того, что турецкая община в Нидерландах запланировала митинг в Роттердаме в поддержку конституционной реформы в Турции, референдум по которой пройдет 16 апреля.

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