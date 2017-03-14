Вашингтон, 14 марта, 2017, 07:23 — ИА Регнум. Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) получило от президента США Дональда Трампа полномочия применять для ликвидации боевиков беспилотные летательные аппараты, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновника администрации.

Christopher Hubenthal Бомбардировка

По данным издания, ранее удары по боевикам наносили военные, ЦРУ могло использовать беспилотники лишь для выявления месторасположения террористов. Таков был курс администрации Барака Обамы — на ограничение военизированной роли ЦРУ.

В отличие от Пентагона, ЦРУ может не отчитываться о проведенных операциях и может проводить их самостоятельно. Военные же обязаны сообщать о количестве авиаударов и их результатах.

Впервые ЦРУ применило новые полномочия в феврале 2017 года в Сирии, когда был ликвидирован один из лидеров террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу аль-Хейра аль-Масри. О том, что операцию провело ЦРУ, не сообщалось.

По мнению источников, такое решение Трампа обусловлено его намерением усилить борьбу против террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Помимо прочего, президент США уполномочил ЦРУ проводить операции против террористов как в Сирии, так и в любой другой стране.

Официальных комментариев от Пентагона, ЦРУ и Белого дома издание не приводит.