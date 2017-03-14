Пекин, 14 марта, 2017, 07:07 — ИА Регнум. Расистское и оскорбительное отношение некоторых западных сил по отношению к Китаю порождено его стремительным ростом и укреплением позиций на мировой политической и экономической арене. При этом природа расизма кроется в невозможности ничего с этим поделать, утверждает в своей редакционной статье китайское издание Global Times 14 марта, реагируя на скандал вокруг размещения провокационных лозунгов на футболках, продающихся через немецкий интернет-магазин Spreadshirt.

PublicDomainPictures Китай

Как утверждает газета, немецкая онлайн-компания розничной торговли Spreadshirt недавно была уличена в продаже футболок со слоганами, оскорбляющими китайцев. При этом после того, как китайское посольство в Берлине потребовало прекращения продажи подобного рода продукции и объяснений от продавца, Spreadshirt заявила, что слоганы «спаси собаку, съешь китайца» и «спаси акулу, съешь китайца» не являются расистскими, а компания лишь предоставляет «открытую креативную платформу» для дизайнеров.

«Время от времени некоторые частные организации в Европе и США проводят враждебные по отношению к Китаю акции», — утверждает издание. «В большинстве случаев, местному обществу не удается достаточно жестко осудить их, или даже иногда пытаются их оправдать. Это корень того, почему подобного рода вещи никогда не прекращаются».

В противовес реакции западного общества Global Times приводит в пример подобный случай, произошедший в Китае.

«Возможно, люди еще помнят прошлогоднюю рекламу китайского стирального порошка, в которой чернокожий человек был помещен в стиральную машину и вышел оттуда белым. Компания была подвергнута жесткому общественному осуждению. Реклама была запрещена, а соответствующие компании понесли репетиционные издержки и в итоге остались ни с чем», — проводит параллель издание.

При этом подчеркивается разность подходов Китая и Запада в отношении к подобного родам провокационным вещам. В частности, утверждает издание, когда в европейских странах или США диффамации подвергается Китай, они с легкостью защищают любые действия «свободой слова». Если же Китай проявляет жесткую реакцию, компании, подвергнутые осуждению со стороны Китая, становятся даже более знаменитыми, а их приобретения даже перекрывают все издержки, что еще сильнее злит китайцев.

«Является ли выражение «съешь китайца» юмористическим?» — задается вопросом редакция Global Times. «Конечно нет. Оно выражает сильное недовольство теми китайцами, которые едят собачье мясо и акульи плавники, привлекая тем самым к себе внимания и провоцируя китайцев. Подобное поведение может быть убедительно охарактеризовано как расизм с любой точки зрения».

Издание также акцентирует внимание на том, что, осуждая те или иные с точки зрения западного образа жизни пороки одних, они могут с легкостью впасть в другие.

«В то время, пока одни европейцы и американцы недовольны тем, что китайцы едят собачье мясо и акульи плавники, другие разнузданно доходят в этом деле до расизма. Непротивление подобного рода акциям в Европе и США означает потакание им. Вот почему мы четко очерчиваем наши позиции»,— выражает свою позицию издание.

Говоря о природе оскорбительного поведения в адрес Китая, газета делает вывод, что в нынешних реалиях она кроется не в надменности, для которой сейчас в виду мощного экономического и политического рывка Китая на мировой арене нет места, а в чем-то более комплексном.

«Большую честь времени они негодуют и тревожатся от становления Китая и стремятся излить свои неуравновешенные чувства оскорбительными словами. Не важно, как мы относимся к тем, кто оскорбляет Китай, мы не должны позволять себе показывать свое раздражение. Эти люди — всего лишь кучка никчемных популистов в западном обществе», — полагает газета.

«Китай направлен на преобразования и изменения в структуре мира. Некоторые люди и силы просто пытаются погреть руки от крупнейшего в мире очага», — заключает редакция газеты.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало, что китайское посольство в Германии направило запрос на блокировку интернет-сайта, где реализовалась одежда с нанесенными на нее оскорбительными лозунгами.

Кроме того, ранее китайское издание Global Times обращало внимание своих читателей на двойные стандарты западных СМИ на освещение проблемы уйгурского сепаратизма и исламизма в Китае, называя их «борцами за свободу», которые «вынуждены действовать путем террора ввиду отсутствия у них демократических средств».