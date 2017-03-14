Марк Рютте: голландцы должны остановить рост «ложного популизма»
Амстердам, 14 марта, 2017, 06:48 — ИА Регнум. С лозунгом «предотвратить победу популизма», премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выказывает свои опасения в случае победы 15 марта на выборах в Палату представителей Вилдерса Герта, который является главой нидерландской «Партии свободы» (PVV). За неделю до выборов, согласно опросам граждан, эта партия лидирует среди остальных, сообщает Spiegel.
Основными политическими лозунгами являются: выход из ЕС, отмена санкций в отношении России, отказ от принятия беженцев, закрытие в стране всех мечетей, запрет носить хиджаб и т.д.
Сам Марк Рютте является лидером «Народной партии за свободу и демократию» (VVD), идеологией которой является консервативный либерализм.
«Эти выборы имеют решающее значение. Нидерланды должны быть первой страной, которая остановит «ложный популизм». Результаты наших выборов должны быть определенным сигналом миру», — комментирует ситуацию политик.
Согласно статистике, партия Марка Рютте набирает 16%, следом за ними с 13% идет партия Вилдерса Герта.
Эксперты отмечают, что если победа достанется крайне — правым, то есть «Партии свободы», то связанные с этим настроения помогут Марин Ле Пен и «Правому фронту» одержать победу на предстоящих выборах во Франции, а партии «Альтернатива для Германии» — на парламентских выборах в ФРГ осенью 2017 года.