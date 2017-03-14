Амстердам, 14 марта, 2017, 06:48 — ИА Регнум. С лозунгом «предотвратить победу популизма», премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выказывает свои опасения в случае победы 15 марта на выборах в Палату представителей Вилдерса Герта, который является главой нидерландской «Партии свободы» (PVV). За неделю до выборов, согласно опросам граждан, эта партия лидирует среди остальных, сообщает Spiegel.

(сс) hanspetersmits Нидерланды

Основными политическими лозунгами являются: выход из ЕС, отмена санкций в отношении России, отказ от принятия беженцев, закрытие в стране всех мечетей, запрет носить хиджаб и т.д.

Сам Марк Рютте является лидером «Народной партии за свободу и демократию» (VVD), идеологией которой является консервативный либерализм.

«Эти выборы имеют решающее значение. Нидерланды должны быть первой страной, которая остановит «ложный популизм». Результаты наших выборов должны быть определенным сигналом миру», — комментирует ситуацию политик.

Согласно статистике, партия Марка Рютте набирает 16%, следом за ними с 13% идет партия Вилдерса Герта.

Эксперты отмечают, что если победа достанется крайне — правым, то есть «Партии свободы», то связанные с этим настроения помогут Марин Ле Пен и «Правому фронту» одержать победу на предстоящих выборах во Франции, а партии «Альтернатива для Германии» — на парламентских выборах в ФРГ осенью 2017 года.