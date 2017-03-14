Москва, 14 марта, 2017, 06:44 — ИА Регнум. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон 13 марта провели две гуманитарные акции в сирийских провинциях Алеппо и Дамаск. Об этом говорится в информационном бюллетене центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Гуманитарная помощь Алеппо

В населённом пункте Аджами провинции Алеппо жителям было передано 1,9 тонны хлеба, 4,5 тонны продовольствия и сладостей, а также пледы, постельное бельё и мягкие игрушки.

Жителям населённого пункта Катана провинции Дамаск были переданы детские рюкзаки со школьными принадлежностями и продовольственные наборы.

Сообщается, что всего за сутки гуманитарную помощь получили 3340 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 7,7 тонны.

«В течение суток ООН и партнёры продолжали оказывать медицинскую, психологическую и юридическую помощь Сирии. Кроме того, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильём нуждающихся», — говорится также в документе.