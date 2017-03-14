Вашингтон, 14 марта, 2017, 06:40 — ИА Регнум. Из-за угрозы сильного шторма на восточном побережье США официальная встреча немецкого канцлера и Дональда Трампа не состоится, сообщает Spiegel. Визит Ангелы Меркель был назначен на вторник, 14 марта, но теперь, по словам представителя Белого Дома, встреча будет перенесена.

(сс) George Hodan Ливень

Непосредственно перед вылетом Дональд Трамп позвонил немецкому канцлеру и предложил отменить встречу из-за приближающейся непогоды. Предположительно встреча состоится в пятницу, 17 марта. Немецкое руководство еще не потвердели эту информацию.

Что касается непогоды, то серьезная снежная буря должна настигнуть восточное побережье США во вторник 14 марта. Власти США предупреждают об отключении электроэнергии и прогнозируют от 13 до 69 сантиметров снежного покрова. Во многих школах отменили занятия.