Москва, 14 марта, 2017, 06:17 — ИА Регнум. Минздрав России внёс поправки в проект «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017−2022 годы и дальнейшую перспективу» с учётом замечаний коллег из других ведомств, пишет 14 марта газета «Известия».

(сс) sunburgeor Окурки

По информации источников издания, знакомых с документом, из новой версии исключили «всю спорную конкретику» — в частности, пункт о запрете продажи табачной продукции гражданам, родившимся после 2015 года.

Ранее об антиконституционности такого запрета в своих отзывах на проект заявляли Минюст и Минэкономразвития. «Предлагаемый запрет необоснованно ограничит правоспособность граждан, родившихся после 2015 года, что противоречит Конституции и гражданскому законодательству», — отмечал замминистра экономического развития Олег Фомичев.

Также, по информации газеты, в Минздраве откорректировали часть концепции, касающуюся увеличения налоговой нагрузки на табачные компании. В проекте сохранилось положение о необходимости «поэтапного, непрерывного повышения ставок акцизов на табачные изделия до среднего уровня налогообложения среди стран европейского региона», но при этом из документа исключили график изменений и размеры ставок акцизов.

«Их примут отдельным документом, который удастся согласовать с Минфином», — пояснил один из собеседников издания, отметив, что это может произойти уже к маю этого года. При этом он подчеркнул, что шансы согласовать ранее предложенное повышение акцизов до 4,4 тысячи рублей за тысячу штук плюс 13,5% от расчётной стоимости к 2020 году вряд ли удастся, поскольку Минфин настаивает на гармонизации ставок со странами ЕАЭС, а не Европейского союза.

Также сообщается, что Минздрав сохранил в новой версии концепции предложение о введении налога на розничную продажу «табачных изделий и электронных систем доставки никотина», однако исключил его размер. Ранее предполагалось, что новый сбор составит 10%.

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