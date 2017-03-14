Берлин, 14 марта, 2017, 05:59 — ИА Регнум. Европейские политики неоднократно призывали президента Турции к сдержанности, но Реджеп Тайип Эрдоган вместо налаживания отношений опять переходит на личности, сообщает Spiegel.

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«Поддерживая Меркель, вы поддерживаете террористов», — заявил президент Турции в телевизионном интервью, имея ввиду бездействие немецкого правительства в отношении Рабочей партии Курдистана, хотя ФРГ признала ее террористической организацией.

Ангела Меркель сдержанно отреагировала на заявление Эрдогана. «Канцлер не намерена участвовать в гонке провокаций, — сообщил пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт. — Очевидно, что обвинения являются абсурдными».

Президент Турции не раз осуждал ФРГ в поддержке террористов. В свою очередь немецкое правительство постоянно отвергало данные утверждения. Теперь Эрдоган стремится использовать данные обвинения в своей предвыборной кампании.