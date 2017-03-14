Нью-Йорк, США, 14 марта, 2017, 05:58 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к «уважению достоинства женщин», прекращению насилия и дискриминации в отношении женщин во всем мире, передает Associated Press.

U.S. Mission Photo by Eric Bridiers Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

В ходе выступления на открытии сессии Комиссии ООН по правам женщин Гутерриш напомнил, что «мужской шовинизм препятствует продвижению женщин вперед».

«Наш мир нуждается в большем количестве женщин-лидеров, — считает Гутерриш. — И нашему миру нужно больше мужчин, выступающих за гендерное равенство».

Также Гутерриш призвал собравшихся к решению «проблем, которые возникают в результате насильственного экстремизма, нарушений прав человека, ксенофобии» и приводят к насильственному порабощению женщин.

Журналисты отмечают, что Гутерриш не назвал ни одной страны или экстремистской группировки, но его послание «явно предназначалось» для «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое продает женщин и девочек в качестве сексуальных рабов.

Впрочем, Гутерриш вполне мог бы «иметь в виду» и вполне «цивилизованные» организации и государства.

Например, страны Евросоюза, в котором, по официальной информации, может насчитываться до четырех миллионов секс-рабов, в том числе до миллиона детей. А также Соединенные Штаты, в которых ситуация ничуть не лучше — несмотря на всевозможные «индексы рабства», «индексы прав женщин» и «индексы прав детей» от некоммерческих организаций.

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