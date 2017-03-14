Вадуц, 14 марта, 2017, 05:38 — ИА Регнум. Прогрессивная гражданская партия в Лихтенштейне (FBP) и Отечественный союз (VU) — две крупнейшие политические партии княжества Лихтенштейн. Их идеологии довольно схожи: консерватизм, христианская демократия, экономический либерализм.

böhringer friedrich Здание правительства и парламента Лихтенштейна

В связи с этим председатели обеих партий Томас Банцер от FBP и Гюнтер Фритц от VU дали зеленый свет на создание политической коалиции. Окончательное и подписание договора состоится 27 марта 2017 года, сообщает Volksblatt.

Но распределение обязанностей между министрами уже опубликовано:

Главой правительства назначен Адриан Хаслер (FBP), его советником — Аврелия Фрик (FBP). Старшим советником будет Мауро Педраццини (FBP), который сейчас занимает пост министра социальных дел Лихтенштейна. Министром инфраструктуры и окружающей среды будет Даниэль Риш (VU), помимо этого он будет отвечать за сферы бизнеса, экономики и спорта. Доминик Гантенбайн (VU) будет министром внутренних дел, а также заниматься сферой образования.