Москва, 14 марта, 2017, 05:37 — ИА Регнум. Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что отказ Турции принимать посла Нидерландов может стать не последним шагом в дипломатическом скандале между Анкарой и Гаагой.

Freedom House Беженцы

«Ответ Анкары на запрет главе МИД Турции въехать в Нидерланды в виде отказа на въезд послу этой страны логичен. И это ещё не последний шаг», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

«Анкара приостановила дипломатические отношения с Гаагой, на попятную не идёт. Национальное достоинство оскорблено. Ответ логичен. У Эрдогана есть козырь: беженцы», — отметил Пушков.

Напомним, дипломатический скандал разгорелся вокруг митинга, который запланировала провести турецкая община в Нидерландах в поддержку конституционной реформы в Турции. Референдум по реформе намечен на 16 апреля 2017 года.

На митинге в Роттердаме должен был выступить глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, однако власти Нидерландов запретили его самолёту приземляться на территории страны. После этого в Нидерланды прибыла турецкий министр по делам семьи Фатма Бетюль Сайян Кайя, но её объявили «нежелательным иностранцем» и выдворили из страны. Сам митинг власти королевства запретили.

Часть турецкой общины в Роттердаме вышла на улицы в знак протеста против действий местных властей, несколько человек были задержаны. Митингующих в поддержку Турции задержали также в Амстердаме. Тем временем в Стамбуле толпа протестующих сорвала флаг с генерального консульства Нидерландов.

Вечером 13 марта вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш сообщил, что Анкара считает нежелательным возврат в страну посла Нидерландов, находящегося в настоящее время в отпуске. Турецкая сторона также приняла решение о временном запрете на въезд нидерландских дипломатов. Кроме этого, правительство Турции рекомендовало парламенту распустить межпарламентскую группу дружбы с Нидерландами.