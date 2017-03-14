Пекин, 14 марта, 2017, 05:39 — ИА Регнум. Развитие проекта Северного морского пути (СМП) совместно Россией и Китаем может принести взаимную выгоду двум странам, будь то экономические вливания в экономику и инфраструктуру России со стороны китайских государственных компаний или получение КНР возможности избавиться от необходимости использования более длинного пути через Малаккский пролив при доставке грузов в Европу. Однако активное участие Китая, если оно будет реализовано, несет с собой вызов испытания на прочность двусторонних отношений и взаимного доверия, пишет в своем материале публицист китайского издания Global Times 14 марта.

BenutzerWofratz Атомный ледокол «Ямал», Северный морской путь

«Китайская компания ChinaPolyGroupCorp. заявила о готовности инвестировать 300 млн долл. США в портовые сооружение в российском порту Мурманск, являющемся ключевым транспортным узлом за полярным кругом», — заявляет публицист Ху Вэйцзя. При этом, по его мнению, Китай тем самым подает позитивный сигнал о своей готовности к возможно более активному участию в развитии морского пути из Северной Европы до Восточной Азии через Арктику.

О перспективах Северного морского пути говорит реальная практика. Журналист приводит в качестве примера опыт 2015 года, когда китайская компания China Ocean Shipping Co послала коммерческое грузовое судно в рекордное плавание из Китая в Европу и обратно через Арктику. Судно прошло порядка 20 000 морских миль за своё 55-дневное плавание, сэкономив время и топливо по сравнению с тем, если бы ого прошло традиционным путем через Малаккский пролив и Суэцкий канал.

«В связи с глобальным потеплением станет возможным доставлять грузы из Европы в Тихий океан через Арктику, покуда льды растают», — продолжает Ху. «Есть причины полагать, что Китай заинтересован в участии в развитии СМП, поскольку он существенно экономит время и может помочь Китаю найти выход из «Малаккской проблемы», которая давно терзает экспортеров и импортеров», — утверждает публицист.

Более того, согласно его умозаключениям, развитие пути может стимулировать имеющее нынче место слабое оздоровление российской экономики, которая в последние несколько лет испытывает падение ВВП в связи с низкими ценами на нефть и западными санкциями. При этом китайское участие в развитии СМП может помочь вкачать свежие инвестиции в страну и стимулировать развитие российского Дальнего Востока.

«Северный морской путь имеет потенциальную возможность стать новым важным участком сотрудничества между Россией и Китаем. Ожидается, что инициатива «Нового шелкового пути» создать возможности воплотитья в жизнь потенциалам Северного морского пути», — приходит к выводу китайский эксперт.

Однако, Ху видит и потенциальные вызовы, которые может в себе содержать подобного рода разворот Китая в сторону развития Северного морского пути.

«Тем не менее, по мере таяния арктических льдов, развитие водных путей также неизменно принесет новые вызовы российско-китайским отношениям», — заявляет он. «Развитие «Нового шелкового пути» в России, похоже, станет испытанием взаимного стратегического доверия между двумя странами по мере увеличения присутствия государственных китайских предприятий в сфере российской инфраструктуры, вроде аэропортов и железнодорожных путей. Вдобавок ко всему, Китай и Россия стоят перед необходимостью найти эффективный способ продвижения сотрудничества в рамках инициативы «один пояс, один путь» и Евразийского экономического союза, создаваемого под предводительством России», — завершает свою мысль журналист Global Times.

ИА REGNUM напоминает, что ранее китайское издание Global Times высказывало мнение о том, что инициатива «Нового шелкового пути» может стать мостом для сближения России и Китая, однако в то же время высказывало опасение, что участие Китая на российском «заднем дворе» в странах Центральной Азии может вызвать напряженность.