Хабаровск, 14 марта, 2017, 06:29 — ИА Регнум. В преддверии летних отпусков жители Хабаровского края изучают маршруты поездок, цены на отели, санатории и авиабилеты. Российские курорты пользуются все большей популярностью, но Крым пока в конце списка, передает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) voffka 1966 Крым, Коктебель

Читайте также: Власти Крыма обозначили стоимость отдыха на полуострове летом 2017 года

«Я кроме Крыма вообще больше нигде не отдыхаю. Крым — это моя любовь навсегда. Я обожаю Севастополь, Ялту, весь Южный берег. Я готов даже движение создать «Отдыхаем только в Крыму!». Цены? Ну, цены там, конечно, дальневосточные. Ничем не отличаются. Но я же говорю: Крым это любовь. Я готов терпеть даже цены», — рассказал инженер морского порта Алексей Терентьев.

Самые дешевые авиабилеты по маршруту «Хабаровск — Симферополь» на июнь 2017 года, на одного человека, обойдутся в 33 359 рублей. В принципе, цены сопоставимы с перелетом на роскошный китайский Хайнань, во Вьетнам, а в Тайланд можно улететь и дешевле.

Читайте также: Российские туристы после кризиса возвращаются на популярный Хайнань

«Нам билеты оплачивают. Если бы не оплачивали, я бы не поехала. Но хочу сказать, что, на мой взгляд, в Крыму все слишком дорого. Личное впечатление: самый прекрасный отдых в России — в Адыгее. Мы отдыхали прошлым летом, всей семьей. 2,5 тысячи рублей с человека в сутки. Мини-отель с интерьером деревенского адыгейского дома. В эту сумму входит и трехразовое питание. И какое питание! Все домашнее! Молоко домашнее, на завтрак сырники из домашнего творога, домашний адыгейский сыр, мясо на углях! Потрясающая природа, спокойные приветливые люди. В Краснодарском крае дороже, но и там мы отдыхали в мини-отеле с интерьером деревенской избы, продукты дешевле, чем в Крыму. Крымчанам, считаю, нужно работать над сервисом и что-то делать с ценами», — считает майор транспортной полиции Елена Галушкина.

«Я поеду. Очень хочу побывать в Крыму. Дорога оплачиваемая, заграницу я не очень люблю, я лучше свои деньги оставлю в Крыму, вина попью местного, фруктов поем. Цены, да, говорят высокие. Но очень хочется побывать. Никогда там не был», — поделился планами на лето врач Андрей Максаков

В туристическом агентстве корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что у хабаровчан туры в Крым не пользуются особым спросом. Прежде всего из-за дороговизны, при этом качество услуг на полуострове, по заверениям самих туристов, оставляет желать лучшего. А еще хабаровчане уверенны, что когда Крым был украинским, там все было дешевле.

«Туры в Крым у нас есть, в ассортименте — на любой кошелек. Но, увы, популярностью Крым пока не пользуется. Туристов туда едет не много. Если говорить о пенсионерах, то это, в основном те, кому поездка оплачивается. Санатории есть не дорогие, но «советские». Честно — даже мебель еще времен СССР. Чаще просто берут билеты и снимают там квартиру. Очень дорогие продукты. Шашлык за 1000 рублей! В Хабаровске дешевле. Фрукты тоже дорогие, да все дорогое. Если говорить про людей состоятельных, то особого ажиотажа нет тоже. У нас есть клиенты, очень состоятельная семья, в прошлом году они брали ребенку путевку в Артек, а себе заказывали отель, самый дорогой. Ребенок, конечно, в восторге. Что и говорить — Артек сделали на высшем уровне. А вот родители о стались не очень довольны. Они считают, что соотношение «цена — качество» в Крыму очень хромает. В этом году они купили тур в Испанию — и комфортнее, и дешевле. Вообще, если уж совсем по-честному, когда Крым был украинским, туда наши люди чаще ездили. Просто потому, что все было намного дешевле. Многие туристы даже обижаются, что вот так теперь стало», — рассказала директор хабаровского туристического агентства «Трэвэл Люкс-ДВ» Наталья Балашова.

Читайте также: Египетские туроператоры хотят заманить российских туристов скидкой в 30%

Как сообщало ИА REGNUM, крымские власти анонсировали цены на отдых на полуострове летом 2017 года. В «высокий» сезон размещение одного туриста в Крыму обойдется от 1,5 до 8 тыс. рублей. Это — без питания. В санаториях размещение обойдется в 2,9 тыс. рублей, в среднем. В эту сумму входит базовое лечение и трехразовое питание. Крымские власти также признают, что полуострову не хватает 3 — 4 звездочных отелей.