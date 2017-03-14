Якутск, 14 марта, 2017, 05:25 — ИА Регнум. Главой села Юкагирского национального наслега Усть-Янского района Якутии Фёдором Гороховым были похищены 259 тысяч рублей, выделенные из бюджета на ремонт взлётно-посадочной площадки. За хищение суд приговорил его к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления России.

Evgeny Деньги

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Деньги глава наслега забрал себе, заключив фиктивный муниципальный контракт с одним из индивидуальных предпринимателей. В итоге взлётно-посадочная площадка в селе Юкагир осталась неотремонтированной, но подложные документы о приемке выполненных работ и понесённых расходах были предоставлены.

Главу признали виновным в хищении чужого имущества в крупном размере с использованием своего положения, а также в том, что он совершил служебный подлог из корыстной заинтересованности (статьи 160 и 292 УК РФ). Приговор ему был вынесен с учётом полного возмещения причинённого ущерба и иных смягчающих обстоятельств.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году главу Силянняхского национального наслега в Усть-Янском районе Якутии приговорили к штрафу в 140 тысяч рублей за хищения на сумму 1,1 млн. Он похищал строительные материалы. Используя их для возведения себе дома в Якутске.

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