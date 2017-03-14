Вадуц, 14 марта, 2017, 04:55 — ИА Регнум. Мауро Педраццини в рамках исследования новой стратегии для улучшения сферы здравоохранения в Лихтенштейне планирует провести семинар, где будут участвовать представители научной сферы, сообщает Vaterland.

Джей Леонард. Доктор для бедных. XIX век

Ранее министр уже выдвигал различные инициативы по улучшению данной сферы, они основывались на опыте других стран. Если удачный опыт какой-либо страны в сфере здравоохранения мог бы с успехом повториться в Лихтенштейне, тогда вставал следующий вопрос: как этого добиться в своей стране?

Теперь политик организует такой научный семинар, где специалисты могли бы выразить свои мнения, предложения, альтернативные подходы. Таким образом, министерство социальных дел стремится наладить контакт с учеными, чтобы и в дальнейшем с ними сотрудничать. Мероприятие будет открытым для публики, прийти сможет любой желающий. В обсуждении также смогут принять участие активные граждане Лихтенштейна.