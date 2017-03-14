Москва, 14 марта, 2017, 04:59 — ИА Регнум. Представители Сбербанка заявили, что возможные санкции со стороны украинских властей в отношении организации нанесут вред в первую очередь самим украинским гражданам, которые потеряют доступ к услугам банка, передаёт телеканал «Рен ТВ».

Ketrin.sv Сбербанк России

На сегодняшний день Сбербанк имеет более 150 отделений на Украине, один миллион частных клиентов и 37 тысяч корпоративных клиентов, активно вкладывая в экономику страны. Отмечается также, что после приватизации украинского «Приватбанка» начался неконтролируемый переход его бывших клиентов в «Сбербанк».

Напомним, появления информации о том, что Сбербанк начал обслуживать граждан с паспортами Донецкой и Луганской народных республик в соответствии с указом президента России Владимира Путина о временном признании действительными этих документов, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил банк в «поддержке осужденных мировым сообществом марионеточных режимов».

Ожидается, что вопрос о введении санкций против российского банка будет обсуждаться 15 марта на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как передавало ИА REGNUM, за последнюю неделю на Украине было зафиксировано около трёх десятков случаев вандализма в отношении отделений и банкоматов Сбербанка. В разных регионах страны неизвестные заливают банкоматы монтажной пеной и заклеивают экраны и лотки надписями #RUSBANKOVER.

13 марта депутаты Верховной рады и представители радикальных движений забетонировали вход в отделение Сбербанка возле станции метро «Золотые ворота» в Киеве. «Если государство не может закрыть российский банк, то это сделает общественность», — заявили участники акции, по мнению которых на Украине растёт количество российских кредитных организаций, которые «финансируют войну в Донбассе».

Нападениям подвергаются отделения и других банков. Так, в Одессе радикалы закидали краской вход в отделение «Альфа-банка», наклеили плакаты «Это банк страны-агрессора» и оставили надписи с угрозами.

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