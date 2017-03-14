Петропавловск-Камчатский, 14 марта, 2017, 04:14 — ИА Регнум. Один матрос, госпитализированный с отравлением спиртосодержащей жидкостью с СРМС «Изумруд», остается в реанимации главной больницы Камчатки в крайне тяжелом состоянии. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM зампред регионального правительства Валерий Карпенко, врачи делают все возможное, чтобы спасти его жизнь.

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По словам собеседника агентства, всего были госпитализированы пять человек. Ранее сообщалось о четырех. Все кроме одного сейчас находятся в терапевтическом отделении одной из больниц Петропавловска.

«После проведенного лечения состояние их здоровья опасений не вызывает», — уточнил Валерий Карпенко.

Он отметил, что о ситуации на судне экстренным службам региона стало известно рано утром. В порт были направлены пять медицинских бригад, но к моменту прихода судна, четыре человека уже скончались, а остальных госпитализировали.

«Из 9 пострадавших трое — жители Петропавловска-Камчатского, остальные — жители других регионов страны. Всего на судне находилось 27 человек», — добавил зампред.

Источники ИА REGNUM в экстренных службах рассказали, что двое моряков скончались ночью практически сразу после употребления спирта, а двое по пути в порт Петропавловска-Камчатского. Предположительно, они употребляли метиловый спирт.

Как сообщало ИА REGNUM, Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР возбудило и расследует уголовное дело по факту смерти матросов.