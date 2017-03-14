Киев, 14 марта, 2017, 04:23 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Украины после проверки отпустили половину задержанных ранее участников железнодорожной блокады Донбасса. Об этом сообщается на странице Национальной полиции Донецкой области в соцсети Facebook.

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«Проверка граждан, которые были доставлены в Торецкое отделение полиции со станции Кривой Торец, продолжается. После проверки, дачи объяснений и медицинского осмотра уже отпущены 20 блокировщиков», — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 13 марта силы СБУ и спецподразделение полиции «Корд» захватили «редут» участников блокады в Кривом Торце. Позднее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что задержаны были 43 человека. Все они были доставлены в райотделы позиции, где их допрашивают сотрудники спецслужб.

После этого в центре Киеве на Майдане собрались около 500 митингующих в поддержку блокады Донбасса. Собравшиеся потребовали освободить задержанных радикалов и прекратить торговлю с Донецкой и Луганской народными республиками.

В Виннице сторонники блокады Донбасса подожгли автомобильные покрышки перед зданием областного управления СБУ. Как сообщили в так называемом «Штабе блокады», к собравшимся вышел замгалвы управления Роман Лех, который заверил, что ближайшие время все задержанные будут освобождены.

В Ровно и Черновцах, по данным «штаба», протестующие сторонники блокады вошли в здания местных областных государственных администраций.

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