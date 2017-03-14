Багдад, 14 марта, 2017, 04:04 — ИА Регнум. Согласно исследованию консалтинговой группы Mercer, «лучшим городом в мире» в этом году признана австрийская Вена, «худшим» — иракский Багдад, передает Reuters.

Mondalawy Багдад, 2015

Аналитики Mercer исследовали 231 крупный город мира по различным параметрам, таким как политическая стабильность, уличная преступность, уровень здравоохранения и образования, транспортная инфраструктура, уровень культуры.

В пятерку лучших городов мира также попали швейцарский Цюрих, Окленд в Новой Зеландии, Мюнхен в Германии и канадский Ванкувер. Самый большой рейтинг среди азиатских городов — у Сингапура, он на 25 месте. Среди городов Америки «лучшим» был признан Сан-Франциско, занявший 29 место.

В конце списка идут сирийский Дамаск, Банги в Центральноафриканской Республике, столица Йемена Сана, Порт-о-Пренс в Гаити, Хартум в Судане и Нджамена в Чаде. «Самым худшим городом мира» стал Багдад, столица Ирака.

Напомним, Ирак был «освобожден от тирании» Саддама Хусейна в 2003 году, в результате вторжения армии США и их союзников в суверенную страну под предлогом якобы наличия у Хусейна оружия массового поражения.

Данные о наличии у Ирака химического и бактериологического оружия позднее были признаны сфальсифицированными, однако ближневосточное государство было «освобождено» и уже 15 лет находится в состоянии гражданской войны.

Столица страны, когда-то бывшая гордостью Хусейна, многие годы погружена в хаос и этнические конфликты. В Багдаде почти каждую неделю происходят крупные теракты, число жертв которых за годы «свободы» составляет многие тысячи.

Исключением является «зеленая зона», в которой расположены правительственные учреждения, обитают журналисты иностранных информагентств, американские дипломаты и сотрудники международных консалтинговых агентств.