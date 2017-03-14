Владивосток, 14 марта, 2017, 04:18 — ИА Регнум. В Приморье на острове Попова китайская компания Wen Lian Aquaculture создаст морской биотехнопарк «Островной». Строительство завода по выращиванию и переработке марикультуры обойдётся инвестору в 200 млн долларов. Такое заявление сделал полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

primorsky.ru Соглашение о развитии аквакультуры подписано губернатором Приморья В. Миклушевским и компанией «Wen Lian Aquaculture, Co., Ltd»

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«Они планируют увеличить объём производства марикультуры на 30%. Я знаю, что есть интерес к развитию марикультуры в дальневосточных регионах и у других компаний. Считаю, что конкуренция будет полезна», — прокомментировал Юрий Трутнев.

Китайский инвестор Wen Lian Aquaculture сегодня уже реализует проект по выращиванию гребешка и трепанга в Ольгинском районе. Расширение присутствия на приморском рынке предприятие оценило в 200 млн долларов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в течение 2017 года на Дальнем Востоке заработает аукционная система распределения участков аквакультуры среди инвесторов. По словам вице-премьера Юрия Трутнева, в этом году на аукцион должно быть выставлено не менее 30% потенциальных перспективных для развития аквакультуры участков. Все участки, где возможно развитие аквакультуры, должны быть переданы инвесторам в ближайшие три года.

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Заведующий кафедрой экологии, географии и природных ресурсов Сахалинского госуниверситета Валерий Ефанов считает, что направление марикультуры должно постепенно сдвинуться с мёртвой точки. Но для ведения успешной хозяйственной деятельности, по мнению учёного, необходимо сперва подготовить научно-исследовательскую базу: изучить влияние производства на окружающую среду, проработать вопрос профилактики и исследования болезней морских гидробионтов.