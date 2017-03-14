Углегорск, Сахалинская область, 14 марта, 2017, 04:06 — ИА Регнум. Наиболее вероятной причиной ЧС в сахалинском Углегорске стал сброс загрязняющих веществ с Солнцевского угольного разреза в ручей Майский, впадающий в реку Углегорку. Ручей протекает по территории разреза. Специальная комиссия выехала на место, произвела отборы проб воды, но даже визуально было видно, что она не пригодна для употребления в пищу, передает корреспондент ИА REGNUM.

v-tagile.ru Ржавая вода

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«Вчера комиссия в ходе проверки локализовала место загрязнения водозабора. Им оказалось устье ручья Майский, который впадает в реку Углегорку. Мы взяли три пробы — выше по течению реки, где вода пригодна для питья даже без предварительной очистки, в самом устье, и чуть ниже по течению, где вместо воды уже течет «кофе с молоком». Мы уже подготовили обращение в прокуратуру, в природоохранную прокуратуру, Роспотребнадзор, чтобы они провели расследование. Сама администрация Углегорского района рычагов влияния тут не имеет», — сообщил начальник отдела ГО и ЧС Углегорской администрации Вячеслав Косицын ИА Сахалин. Инфо.

В мэрии добавили, что это уже не первый случай загрязнения питьевой воды за месяц. Однако, результатов проверки и мер реагирования до сих пор нет.

«2 марта была аналогичная ситуация. Но до сих пор мы не получили ни одного ответа о принятых мерах», — добавил Косицын.

Режим ЧС, введенный в Углегорске в понедельник, 13 марта из-за сильного загрязнения воды, снят. Водоснабжение восстановлено. Из-за ЧС в Углегорске работу приостановили детские сады, в школах были сокращены уроки.

Река Углегорка — единственный источник воды для 9,5 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Углегорск не первый раз сталкивается с подобной ситуацией, в мае 2016 года у жителей возникли проблемы с водой из-под крана, вода шла грязная, мутная, имела неприятный запах и осадок. Администрация тогда признала проблему, этим вопросом также занималась комиссия по чрезвычайным ситуациям.