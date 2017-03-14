Вашингтон, 14 марта, 2017, 03:57 — ИА Регнум. Портал WkikiLeaks может в ближайшее время опубликовать материалы о слежке американских спецслужб за канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщается в микроблоге организации в Twitter.

Coentor WikiLeaks, настенные граффити

«В кругах национальной безопасности в США с ужасом обсуждают, что WikiLeaks собирается опубликовать множество документов о прослушивании Меркель со стороны ЦРУ и АНБ сегодня ночью или завтра», — говорится в сообщении.

7 марта WikiLeaks опубликовал около 9 тысяч секретных документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети американского Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в штате Вирджиния.

Из документов следует, что спецслужбы имеют возможность использовать уязвимости смартфонов, телевизоров и другой техники для получения личной информации их пользователей, в том числе из защищённых мессенджеров, таких как WhatsApp и Telegram.

Также из опубликованных материалов стало известно, что консульство США во Франкфурте-на-Майне выполняет функции «хакерского» центра ЦРУ, из которого осуществляется координация действий американской разведки в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

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