Москва, 14 марта, 2017, 03:38 — ИА Регнум.



Телевизор «Сони Тринитрон»

Смотрю различные ток-шоу, участники которых чуть ли не как сенсацию обсуждают информацию из «Викиликс» о выключенных телевизорах, которые могут снимать не только звук, но и, похоже, картинку происходящего в комнате. Даже Сергей Лавров откликнулся шуткой про «холодильник-шпион».

С таким телевизором мы жили в Японии много лет.

Вскоре после приезда на работу в 1979 году в Токио решил купить новый большой телевизор «Sony». Поехали на Акихабару в популярный среди русских в Японии магазин электроники, прозванный нами «Аэрофлот» (работавшие в Токио в те годы помнят, наверное, его хозяина, известного из-за прически под шутливым псевдонимом «Ёжик»).

После оплаты стоимости телевизора хозяин обещал доставить его вечером того же дня. Однако ни в тот день, ни через два дня телевизор не был доставлен. Отвечая на мой звонок, «Ёжик» мямлил что-то невнятное. Доставили телевизор только через неделю, что при японском сервисе немыслимо.

Посоветовался с технически подкованными посольскими товарищами, которые открыв заднюю крышку, сказали: «Теперь они будут вас не только слушать, но и смотреть». Посоветовали выключать телевизор после просмотра не только пультом, но и из сети. Хотя, похоже, это мало помогало.

Было это 37 лет назад. Не пойму, почему у нас только сейчас об этом узнали и удивились.