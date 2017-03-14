Париж, 14 марта, 2017, 03:26 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Франции, один из ведущих деятелей партии социалистов Мануэль Вальс готов поддержать на выборах президента Франции бывшего министра финансов Эммануэля Макрона, передает Reuters.

Pablo Tupin-Noriega Эммануэль Макрон

По информации французских СМИ, бывший премьер-министр не намерен оказывать поддержку официальному кандидату от социалистов Бенуа Хамону, который победил Вальса на праймериз партии в январе.

«Мануэль Вальс скоро призовет избирателей поддержать своего бывшего соперника Эммануэля Макрона, уже с первого раунда выборов», — сообщает Le Parisien, со ссылкой на источник в окружении Вальса.

Официальных комментариев от самого Вальса и штаба Макрона нет — политики не подтверждают, но и не отрицают возможность подобного развития событий.

Напомним, бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс, который специально для участия в выборах президента ушел с поста второго человека в государстве, в январе «с треском» проиграл праймериз социалистов. По их результатам единым кандидатом от социалистов стал бывший министр образования Бенуа Хамон.

Первый тур выборов президента Франции состоится 23 апреля. Второй тур назначен на 7 мая. В данный момент фаворитами считаются кандидат от «Национального фронта» Марин Ле Пен и либерал Эммануэль Макрон.