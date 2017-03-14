Москва, 14 марта, 2017, 03:29 — ИА Регнум. В Сирии за сутки 13 марта российской стороной не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения боевых действий. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Bernard Gagnon Хама, Сирия

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки нарушений не зафиксировано» — говорится в документе.

При этом сообщается, что турецкой частью представительства было зафиксировано десять нарушений в провинциях Алеппо, Дамаск, Деръа, Идлиб, Хама и Хомс, однако в ходе разбирательств по данным эпизодам российской стороной ни одного факта нарушения подтверждено не было.

Читайте также: «Путин и Эрдоган договорились: Сирию делить не будут»

В течение суток подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населённых пунктов Маджатель и Аль-Доор провинции Эс-Сувейда. Общее количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 1343.

Продолжены переговоры о прекращении огня с отрядами вооружённой оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. На данный момент о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 135 вооружённых формирований.

Читайте также: Сирийская оппозиция отказалась участвовать в мирных переговорах в Астане

За сутки под контроль правительственных войск Сирии за сутки перешло 8,2 квадратных километра территории. В общей сложности с начала текущего года под контроль правительства перешло более 3094 квадратных километров территории, от формирований террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобождён 171 населённый пункт.

Читайте также: Асад: Запад открыто поддерживает террористов

Напомним, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

Режим прекращения огня не распространяется на группировки, признанные террористическими Советом безопасности ООН.