Женева, Швейцария, 14 марта, 2017, 03:30 — ИА Регнум. Эксперт ООН по Мьянме Янхи Ли «разочарована» разногласиями в Совете по правам человека по вопросу создания Комиссии для расследования преступлений в штате Ракхайн, передает Associated Press.

Мьянма

«Я немного разочарована, — сообщила Ли. — потому что я не вижу у авторов резолюции аппетита… для Комиссии по расследованию».

В своем докладе госпожа Ли отметила «разницу во взглядах» по вопросу борьбы за права народности рохинджа в Мьянме «даже внутри Европейского союза», а также сообщила о «провале» внутригосударственного расследования.

Эксперт ООН отметила, что группа следователей внутри Мьянмы фактически была «расколота», а альтернативная группа следователей, возглавляемая бывшим генсеком ООН Кофи Аннаном, «не имела всеобъемлющего мандата».

Напомним, правительственные войска Мьянмы вошли в пограничный штат Ракхайн после того, как в октябре 2016 года неизвестные атаковали три пограничных поста на северо-западе страны. В штате начались столкновения с мусульманским меньшинством страны.

В декабре 2016 года Десмонд Туту, Хосе Рамос-Хорта, Мухаммад Юнус-Саид и 20 других лауреатов Нобелевской премии мира обратились в Совет безопасности Организации объединенных наций с требованием прекратить кровопролитие в Мьянме.

«Глубокую обеспокоенность» в связи с нарушениями прав мусульман в Мьянме выразил также Государственный департамент США.

В ответ на требования международного сообщества в начале февраля государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжипообещала запустить расследование правонарушений в отношении мусульман рохинджа в штате Ракхайн.

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