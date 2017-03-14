Владивосток, 14 марта, 2017, 03:00 — ИА Регнум. Приморские аудиторы по итогам 2016 года выявили 246 млн рублей неэффективно использованных средств. В краевой бюджет пока удалось вернуть лишь чуть больше 105 млн рублей. Такие цифры озвучил председатель Контрольно-счётной палаты субъекта Игорь Ватулин. Ряд материалов стал основанием для возбуждения уголовных и административных производств, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в контрольном ведомстве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

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В течение минувшего года аудиторы провели 118 экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, материалы 10 из них были направлены в прокуратуру и правоохранительные органы для последующего возбуждения уголовных и административных производств.

Объём проверенных средств составил 44,5 млрд рублей, финансовых нарушений было выявлено на сумму в 302 миллиона рублей. Незаконное использование средств — 59,9 млн рублей, потери бюджетов всех уровней — 22,4 млн рублей, нарушения бухгалтерского учёта — 145,1 млн рублей. Неэффективно использованные средства — 246 млн рублей, в краевую казну вернули только 105,3 млн рублей.

За 2016 год специалисты КСП Приморского края помимо всего прочего проверили также 605 закупок на сумму свыше 11 млрд рублей. Нарушения законодательства были выявлены по 276 закупкам на сумму в 1,8 млрд рублей. В общей сложности аудиторы заявили о 708 нарушениях законодательства о контрактной системе: 20 финансовых нарушений на 137,5 млн рублей, 120 нарушений о закупках отдельными видами юридических лиц, в том числе 7 финансовых нарушений на сумму в 765,5 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2015 года казна Приморского края недосчиталась весомой суммы налоговых доходов — показатель снизился почти на 3 млрд рублей. Предыдущий председатель региональной Контрольно-счётной палаты Дмитрий Виноградов вину за сокращение налоговой базы возложил на краевые департаменты, проигнорировавшие возложенные на них полномочия.