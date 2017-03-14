Лондон, 14 марта, 2017, 03:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может отложить до конца марта запуск процедуры выхода королевства из состава Европейского союза, передаёт телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Возможность принятия такого решения связывается с назначенными на 15 марта парламентскими выборами в Нидерландах, которые, как отмечает телеканал, Тереза Мэй не хочет «осложнять заголовками о разрыве».

Ещё одним поводом отложить начало Brexit, по мнению журналистов, является предстоящее 60-летие заключения Римского договора. Отмечается, что премьер Британии не хочет омрачать странам ЕС готовящиеся 25 марта празднования юбилея в Риме.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 13 марта обе палаты парламента Великобритании утвердили законопроект о выходе из состава Евросоюза. В итоговую редакцию документа на вошли предлагавшиеся Палатой лордов поправки, одна из которых касалась защиты проживающих в королевстве граждан Евросоюза, а другая требовала от правительства заручиться одобрением парламента перед окончательным подписанием соглашения с ЕС о выходе из объединения.

Теперь законопроект должен поступить на подпись королеве Елизавете II, после чего он обретёт статус закона и премьер-министр получит возможность ввести в действие статью 50 Лиссабонского договора о Евросоюзе и тем самым дать старт процедуре двухлетних переговоров с Брюсселем. Ранее СМИ сообщали, что Тереза Мэй может сделать это уже 14 марта.