Тереза Мэй может отложить начало Brexit из-за выборов в Нидерландах
Лондон, 14 марта, 2017, 03:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может отложить до конца марта запуск процедуры выхода королевства из состава Европейского союза, передаёт телеканал Sky News.
Возможность принятия такого решения связывается с назначенными на 15 марта парламентскими выборами в Нидерландах, которые, как отмечает телеканал, Тереза Мэй не хочет «осложнять заголовками о разрыве».
Ещё одним поводом отложить начало Brexit, по мнению журналистов, является предстоящее 60-летие заключения Римского договора. Отмечается, что премьер Британии не хочет омрачать странам ЕС готовящиеся 25 марта празднования юбилея в Риме.
Как передавало ИА REGNUM, вечером 13 марта обе палаты парламента Великобритании утвердили законопроект о выходе из состава Евросоюза. В итоговую редакцию документа на вошли предлагавшиеся Палатой лордов поправки, одна из которых касалась защиты проживающих в королевстве граждан Евросоюза, а другая требовала от правительства заручиться одобрением парламента перед окончательным подписанием соглашения с ЕС о выходе из объединения.
Теперь законопроект должен поступить на подпись королеве Елизавете II, после чего он обретёт статус закона и премьер-министр получит возможность ввести в действие статью 50 Лиссабонского договора о Евросоюзе и тем самым дать старт процедуре двухлетних переговоров с Брюсселем. Ранее СМИ сообщали, что Тереза Мэй может сделать это уже 14 марта.