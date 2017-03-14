Пекин, 14 марта, 2017, 03:25 — ИА Регнум. В общей сложности 1 409 жителей Китая стали жертвами инфекционных заболеваний в феврале текущего года, сообщает издание «Жэньминь жибао» со ссылкой на официальную статистику властей 13 марта.

Харбин, Китай

Согласно Государственному комитету по делам здравоохранения и планового деторождения КНР, было зарегистрировано 485 649 случаев инфекционных заболеваний на материковом Китае в прошлом месяце.

Около 279 000 случаев были отнесены к инфекционным заболеваниям «категории B» по классификации закона КНР «О профилактике и лечению инфекционных заболеваний». Они унесли жизни 1 397 человек.

Вирусные гепатиты, туберкулёз, сифилис, гонорея, а также бактериальная и амёбная дизентерия составляют 96% случаев вышеуказанной категории.

Заболевания «категории С» составляют 207 000 случаев вирусных заболеваний. Они унесли жизни 12 человек. Инфекционная диарея, заболевания ног и рта, а также грипп составили 94% всех случаев заболеваемости в рамках этой категории.

Напомним, что только с 24 февраля по 2 марта на территории КНР были зарегистрированы 22 случая заражения смертельно опасным вирусом H7N9 (птичий грипп), четыре из которых закончились смертельным исходом. Всего же жертвой вируса стали 112 человек. Нынешний год стал рекордным для Китая по заболеваемости и смертности от опасного вирусного заболевания с момента появления вируса в 2013 году.