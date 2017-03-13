Оттава, 14 марта, 2017, 02:29 — ИА Регнум. Организация девочек-гайдов Канады (Girl Guides of Canada, GGC) отменяет запланированные поездки в США в связи с «антимигрантским» указом президента Дональда Трампа, передает Associated Press.

Girlguides.ca Организация девочек-гайдов Канады

Согласно заявлению пресс-секретаря GGC Сары Кирилюкс, организация рассматривает вопрос членства «разнообразно и инклюзивно», и многие ее участники могут попасть под запрет въезда в Соединенные Штаты, который стал строже благодаря новой администрации.

«Девочки-гайды Канады привержены инклюзивности, — пояснила Кирилюкс. — Мы просто хотим убедиться, что ни одна девушка не останется позади».

По словам Кирилюкс, уже отменена общенациональная поездка GGC в Калифорнию. Организация «поощряет местных лидеров к рассмотрению внутренних поездок».

Девочки-гайды Канады — часть международного гайдовского движения, объединяющего девочек, девушек и женщин 145 стран мира. Движение возникло в качестве скаут-движения для девочек в начале ХХ века.

В настоящий момент гайдовское движение является крупнейшей организацией девочек и женщин в мире. Во Всемирную Ассоциацию Девочек-Гайдов и Девочек-Скаутов (WAGGGS) входит 10 млн человек.