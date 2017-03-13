Веллингтон, 14 марта, 2017, 02:18 — ИА Регнум.



National Party Билл Инглиш

Премьер-министр Новой Зеландии Билл Инглиш рассказал о планах, которые правительство страны собирается воплотить к 2021 году, сообщает Stuff. «Успехи правительства в работе над общественно-социальными проблемами демонстрируют, как важно наладить качественную коммуникацию с населением. Постановка правильных задач и точечная работа государственных учреждений дает совершенно другой результат, чем бездумное финансирование», — сказал Инглиш на пресс-конференции.

Правительство разрабатывает стратегию работы в социальном секторе на ближайшие 4 года. Премьер-министр рассказал, что итоговый отчет о результатах работы по «10 целевым показателям в области улучшения государственных услуг», опубликованный в понедельник, показал, что правительство добилось успеха. Данная стратегия была принята в 2012 году бывшим премьер-министром Новой Зеландии Джоном Ки и разрабатывалась на основе запросов граждан страны.

За 4 года была проведена существенная работа по уменьшению количества граждан, зависящих от пособий, а также по повышению уровня квалификации молодых специалистов. Так, например, значительно выросло количество молодых специалистов с уровнем NCEA2 или аналогичной квалификацией.

«Мы фокусируемся на точечной работе по каждому запросу, стараемся применять нетривиальные меры, работать на местах, вникать в работу конкретных государственных учреждений, а не просто выделять деньги на каждую программу. Именно в комплексном подходе я вижу причины нашего успеха», — отметил Инглиш.

Премьер-министр признал, что некоторые программы требуют большего внимания. Судя по данным доклада, скорость снижения уровня преступности не соответствует ожиданиям. С 2011 года уровень преступности сократился всего на 2%, тогда как планировалось снизить общий уровень преступности на 20%, количество рецидивов сокращено на 4% против запланированных 25%. Однако положительные результаты в данном секторе уже заметны: сокращается количество подростков, проходящих через суды по делам несовершеннолетних, внедряются специальные программы для лечения алкоголизма и наркомании в тюрьмах, а также программы по повышению грамотности и уровня образования заключенных.

В данный момент кабинет министров работает над обновленной программой «целей» до 2021 года, план будет опубликован в ближайшие месяцы.