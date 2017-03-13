Пекин, 14 марта, 2017, 02:14 — ИА Регнум. Еще один подозреваемый во взяточничестве из китайского списка сотни «самых разыскиваемых», проживающий в США сдался властям в четверг, 10 марта, что является успешным началом операции «Sky Net» в 2017 году, сообщает издание «Жэньминь жибао» 13 марта.

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Ван Цзячжэ, бывший сотрудник газеты Liaoning Daily, стал первым подозреваемым, возвращенным в страну в рамках кампании по отлову беглых коррупционеров «Sky Net» в 2017 году

Ван был за номером 40 в сотне «самых разыскиваемых» беглецов. На его возвращение работал целый ряд организаций, включая Канцелярию по вопросам розыска и возврата беглых преступников при Центральной антикоррупционной координационной группе ЦК КПК — главном дисциплинарном надзорном органе страны, созданном в 2014 году.

Все подозреваемые были помещены в так называемый «красный список» Интерпола, что подразумевает международный ордер на арест и экстрадицию беглецов.

В апреле 2015 года Китай присвоил «красное уведомление» сотне «самых разыскиваемых» подозреваемых в экономических преступлениях, сбежавших за рубеж. Кампания «Sky Net», целью которой является возврат в страну подозреваемых для осуществления над ними правосудия была начата в том же году.

С момента прихода к власти нынешнего лидера КНР Си Цзиньпина в 2013 году, Китай взял активный курс на искоренение коррупции. Международная «охота» на беглых преступников и возврат украденных активов рассматривается властями как инструмент усиления партийной самодисциплины.

Напомним, что ранее Объединенные Арабские Эмираты выдали Китаю беглеца в рамках договора об экстрадиции беглых преступников, заключенном между двумя странами в 2004 году, что стало первым на практике случаем его применения.

Кроме того, стоит отметить, что карточки разыскиваемых через Интерпол преступников и обвиняемых в совершении преступлений со специальной пометкой красного цвета или «уведомление с красным углом» означает, что преступник или обвиняемый должен быть найден в стране его пребывания властями и арестован с последующей его экстрадицией в страну-инициатор розыска. Хотя власти и не обязаны принять именно такое решение.