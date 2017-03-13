Винья-дель-Мар, Чили, 14 марта, 2017, 02:14 — ИА Регнум. Жителям эвакуированного города Винья-дель-Мар в Чили разрешили вернуться домой — пожарные и спасатели за сутки смогли справиться с лесным пожаром, который подступил к окраинам города, передает Reuters.

Wikimedia Винья-дель-Мар, Чили

По сообщениям властей, в огне сгорели 16 домов, однако более серьезных разрушений и жертв удалось избежать благодаря слаженным действиям спасательных служб и борцов с огнем.

Сообщается также, что многие жители города, несмотря на объявленную эвакуацию, остались и помогали в тушении огня.

В минувшие выходные лесной пожар на тихоокеанском побережье центральной части Чили вплотную подобрался к жилым районам Винья-дель-Мар, были эвакуированы 280 тыс. домохозяйств.

В январе данный район также столкнулся с лесными пожарами — в прошлый раз эвакуации также подверглась большая часть домовладений, сгорели не менее ста домов.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе этого года сильнейшие в истории Чили лесные пожары охватили несколько регионов страны. Чрезвычайное положение введено в семи областях — Араукании, Вальпараисо, Биобио, Кокимбо, Мауле, Метрополитане и ОʹХиггинсе. Жертвами пожаров стали одиннадцать человек, было уничтожено 1,5 тысячи жилых домов, огонь охватил более 500 тыс. га леса.