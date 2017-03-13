Санто-Доминго, 14 марта, 2017, 01:44 — ИА Регнум. Постоянный форум политических партий в Доминиканской Республике настаивает на принятии закона о выборах. Это необходимо для того, чтобы регулировать внутреннюю жизнь политических организаций и обеспечить прозрачность выборных кампаний, отметили его участники.

BigGabriel555 Дворец нации Доминиканской Республики

Как сообщает Prensa Latina, форум, состоящий из 23 политических организаций, в том числе незарегистрированных, выразил сожаление по поводу отсутствия правящей Доминиканского партии освобождения и оппозиционной Доминиканской революционной партии. Однако, эти две ведущие партии намерены принять участие в следующем Постоянном форуме политических партий страны.

Кроме этого, участники форума договорились о создании площадки Всеобъемлющего национального диалога, для того чтобы привлечь к активной политической деятельности представителей гражданского общества.

Напомним, что весной 2016 года всеобщие выборы в Доминикане привели к политическому кризису. В Доминиканской Республике тогда прошла пресс-конференция по итогам всеобщих выборов. В ходе пресс-конференции шесть кандидатов в президенты страны, проигравшие выборы, заявили, что голосование сопровождалось многочисленными нарушениями, «мошенническими манипуляциями». А правящая партия хочет узурпировать власть и навязать стране авторитарную систему власти. Политики, принимавшие участие в этой пресс-конференции, назвали итоги выборов «позорными» для страны, писало ранее ИА REGNUM.

В стране тогда произошли массовые беспорядки, которые местные СМИ назвали «инциденты с насилием».