Иерусалим, 14 марта, 2017, 01:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с Джейсоном Гринблаттом, советником президента США Дональда Трампа, передает Associated Press.

Разделительный барьер между израильским районом Писгат Зеев и палестинским лагерем беженцев Шуафат в Восточном Иерусалиме

Известно, что встреча израильского лидера с Гринблаттом касалась вопроса еврейских поселений на палестинской территории, однако ее подробности не раскрываются.

Джейсон Гринблатт, ортодоксальный иудей, бывший главный юрисконсульт и исполнительный вице-президент Trump Organization, в кабинете Трампа занимает пост специального представителя на международных переговорах.

Президент Дональд Трамп, в отличие от своего предшественника Барака Обамы, считается «другом Израиля». Однако резкие действия правительства Нетаньяху по вопросу строительства поселений заставили осудить Израиль даже лояльно настроенного Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, всего за месяц с момента инаугурации Дональда Трампа, правитеьство и кнессет Израиля одобрили строительство на палестинской территории около 6000 жилых единиц — больше, чем за весь 2016 год.

При этом по резолюции СБ ООН №2334 вся «поселенческая активность» Израиля на территории Палестины — в Восточном Иерусалиме, Секторе Газа и на Западном берегу — является незаконной.

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