Киев, 14 марта, 2017, 01:33 — ИА Регнум. Украинские власти задержали 43 радикалов, принимавших участие в блокаде Донбасса. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире телеканала ZIK.

Torange.biz Постмайданная Украина

По его словам, участники блокады «вели себя агрессивно и отказывались выполнять указания Сил спецопераций», после этого к месту прибыла полиция и в течение некоторого времени радикалы были задержаны.

В настоящее время задержанных допрашивают сотрудники Службы безопасности Украины, сообщил Арсен Аваков.

Напомним, вечером 13 марта в так называемом называемом «Штабе блокады» сообщили о попытках украинских силовиков под прикрытием БТР и снайперов спецназа провести задержание участников блокады в районе Кривого Торца.

У радикалов пытались изъять оружие, но те утверждали, что оно официально зарегистрировано. Чуть позднее появилась информация о том, что силы СБУ и спецподразделение полиции «Корд» захватили «редут» блокаторов в Кривом Торце.

Тем временем в центре Киеве на Майдане собрались около 500 митингующих в поддержку блокады Донбасса.