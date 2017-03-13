Москва, 14 марта, 2017, 02:38 — ИА Регнум. Европа может сохраниться единой только в одном случае: когда будет не просто продекларированы, а обеспечены права каждого народа, который живёт в Европе. Такое заявление в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 сделал член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк.

Arune3 Флажки Евросоюза

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«Кроме финишной прямой во французской политической гонке, сейчас и в Нидерландах идёт очень интересный предвыборный процесс, где евроскептики ноздря в ноздрю идут с теми, кто является сторонниками Европейского Союза. Эти процессы в течение этого года будут потрясать ещё не одно европейское государство, так как совершенно чётко народы Европы смогли осознать, что-то, куда их тянули, лишая государственности, лишая своей идентичности, лишая своих традиций, приводит ещё к большему хаосу, чем те проблемы, которые существовали, — уверен депутат. — Ещё несколько лет назад было сложно представить, что на улицах в европейских городах будут рулить не полицейские, не муниципальные службы, а какие-то молодчики с масками на головах. Ещё несколько лет назад сложно было представить, что европейских предпринимателей будут заставлять отказаться от собственного бизнеса, потому что какие-то ребята в Брюсселе так решили».

«Совершенно очевидно для меня, что Европа может сохраниться единой только в одном случае: когда будут не просто продекларированы, а обеспечены права каждого народа, который живёт в Европе. Очень странно, когда из европейцев пытаются сделать что-то среднеарифметическое. Ничего не получится», — заключил Сергей Железняк.

Как сообщало ИА REGNUM, в интервью польской газете Rzeczpospolita лидер «Национального фронта» (FN) Марин Ле Пен, баллотирующаяся на пост президента Франции, заявила, что при победе на выборах будет сотрудничать с президентом правящей польской партии «Право и Справедливость» Ярославом Качиньским в демонтаже Европейского союза. Аналогичное предложение касается также премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.