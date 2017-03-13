Бужумбура, 14 марта, 2017, 01:33 — ИА Регнум. Жертвами малярии в Бурунди с начала года стали не менее 700 человек, эпидемия продолжаетс в африканской стране уже несколько лет, передает Associated Press.

Doublearc Бурунди

По словам министра здравоохранения Бурунди Джосиан Нижимбере, наиболее уязвимыми для заболевания являются беременные женщины и дети в возрасте до пяти лет.

При этом в 2016 году 8 из 11 млн жителей Бурунди переболели малярией. По оценкам правительства, для помощи пострадавшим районам на севере и северо-востоке страныпонадобится $31 млн.

По информации ООН, число беженцев из Бурунди на данный момент составляет 385 тыс. человек и уже в этом году достигнет отметки в 500 тыс. Главной причиной бегства людей из африканской страны является тяжелое экономическое положение. В последние месяцы к нему добавились беспорядки и жесткие ответные меры президента Пьера Нкурунзизы.

Несмотря на тяжелое положение, правительство Бурунди не торопится принимать «помощь» международного сообщества для обеспечения прав человека в стране.

Как передавало ИА REGNUM, 10 марта специальный советник ООН по Бурунди Джамал Беномар сообщил Совету Безопасности, что правительство африканской страны отказалось разрешить развертывание наблюдателей за соблюдением прав человека ООН.