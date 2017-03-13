Харбин, Китай, 14 марта, 2017, 01:33 — ИА Регнум. Спасательные бригады нашли тела 17 горняков, оставшихся под завалом в результате инцидента на угольной шахте, произошедшего 9 марта в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, сообщает газета «Жэньминь жибао» 13 марта со ссылкой на информацию провинциальных властей.

Шахтеры, КНР [carbonbrief.org

Горняки находились в подъемнике, который упал после прогорания электрического кабеля на Второй шахте Дунжун Шуаньяшаньской ветки компании Longmay Mining Holding Group в четверг, 9 марта после обеда.

Более чем 200 горнякам удалось спастись, однако 17 были загнаны в ловушку. Их тела были извлечены на поверхность в понедельник, 13 марта.

Двое сварщиков были задержаны полицией предположительно за серьезное нарушение правил и норм безопасности. Начальник шахты был снят со своего поста, сообщает агентство, ссылаясь на информацию местных властей.

Стоит отметить, что аварии на китайских шахтах, к сожалению, не являются редкостью. С начала 2017 года произошел целый ряд крупных аварий, повлекший за собой гибель десятков горняков. Осознавая серьезность проблемы, власти КНР еще в марте 2015 года заявили о намерениях закрыть почти 5 тыс. небольших забоев по всей стране. Также Китай ужесточил контроль за эксплуатацией шахт.